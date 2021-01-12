МЧС предупреждает о возможном сходе лавин на Сахалине

Лавинная опасность объявлена на среду, 13 января, в Холмском, Долинском и Южно-Сахалинском городских округах Сахалинской области. На остальной территории острова будет нелавиноопасно, но сход одиночных лавин вполне возможен.

Как пишет ИА SakhalinMedia со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду на Сахалине ожидается сильный ливневый снег, за сутки может выпасть до 30 см осадков.

Штормовое предупреждение объявлено в Сахалинском, Долинском, Поронайском и Макаровском районах. Снежный циклон принесет на территорию острова сильный снегопад и порывистый ветер. При порывах ветер может усиливаться до 20 м/с.