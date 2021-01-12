Генпрокурор РФ провел встречу с армянским и азербайджанским коллегами

Генпрокурор России Игорь Краснов провел во вторник, 12 января, двусторонние и трехстороннюю встречи с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым и главой надзорного ведомства Республики Армения Артуром Давтяном. Об этом сообщили в пресс-службе российской Генпрокуратуры.

Иностранные коллеги были приглашены на торжественное заседание по случаю 299-летия прокуратуры Российской Федерации.

«Я искренне рад приветствовать вас в Генеральной прокуратуре Российской Федерации и благодарю за то, что, несмотря на пандемию коронавируса и занятость, вы прибыли в Москву разделить с нами дух профессионального праздника российских прокуроров», — сказал в ходе приветствия Краснов.

Он указал на то, что встреча приобретает знаковый характер в контексте договоренностей, достигнутых 11 января президентом России Владимиром Путиным, азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на трехсторонних переговорах по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе об оказании помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий.

«Хочу отметить особый характер отношений прокуратур России, Азербайджана и Армении, основанных на добрых традициях дружбы и взаимоуважения. Мы успешно сотрудничаем в двустороннем формате, а также на площадках международных организаций: ООН, Содружества Независимых Государств, Совета Европы, Межгосударственного совета по противодействию коррупции, Международной ассоциации прокуроров. Причем по большинству вопросов взаимодействия в правовой сфере наши позиции совпадают», — отметил Краснов.

По его убеждению, дальнейшее развитие рабочих связей прокуроров отвечает интересам народов всех трех государств и будет способствовать упрочению стабильности в Закавказском регионе. Краснов выразил уверенность, что конструктивный диалог и впредь будет интенсивно развиваться и будут предприняты шаги по борьбе с современными угрозами, такими как терроризм, киберпреступность и другие.

«Ни одно государство не способно в одиночку бороться с транснациональной преступностью. Для результативной работы на этом направлении важны знания и усилия каждого прокурора. Но особенно ценим мы, уважаемые коллеги, ваш личный вклад в укрепление международного сотрудничества», — заключил глава российского надзорного ведомства.

Он также выразил надежду на более частые личные контакты с армянским и азербайджанским гостем, в том числе на международных форумах. Краснов пригласил коллег на июльскую конференцию руководителей прокуратур европейских государств в Санкт-Петербурге, а также на торжественные мероприятиях по случаю 300-летия российской прокуратуры через год.

В ходе двусторонних встреч стороны обсудили наиболее актуальные аспекты правозащитной и правоохранительной деятельности. По их итогам подписаны программы сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации с Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики и Генеральной прокуратурой Республики Армения, добавили в пресс-службе российского ведомства.

Документами предусмотрено проведение совместных мероприятий, в частности, по вопросам противодействия коррупции, преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий и правонарушениям в сфере охраны окружающей среды, а также сотрудничества в сфере выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, в том числе по организации розыска, ареста, конфискации и возвращения из-за рубежа имущества, полученного преступным путем.

Кроме того, Краснов вручил Алиеву и Давтяну почетные грамоты Генерального прокурора Российской Федерации.

Накануне в ходе встречи с Алиевым и Пашиняном Путин заявил, что Москва дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями, связывающими народы России, Армении и Азербайджана.