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Швейцария сертифицировала американскую вакцину от коронавируса Moderna

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Швейцарское агентство по терапевтической продукции (Swissmedic) сертифицировало вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную американской компанией Moderna. Об этом сообщается во вторник, 12 января, на сайте ведомства.

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«Swissmedic выдало сегодня разрешение ограниченной продолжительности на вакцину от заболевания COVID-19 компании Moderna», — говорится в тексте.

Препарат разрешено применять людям в возрасте 18 лет и старше, уточняет RT.

Ранее, 6 января, Еврокомиссия одобрила использование вакцины Moderna в Европейском союзе. 8 января Независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании одобрило использование вакцины от коронавирусной инфекции американской компании Moderna на территории королевства, передает НСН.

Вакцинация от коронавируса в европейских государствах началась 27 декабря. В середине декабря постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил о давлении на Европейское агентство по лекарственным средствам из-за ускоренной сертификации вакцины Pfizer и BioNTech. Кроме того, стало известно, что во время исследования данного препарата умерли шесть участников, у нескольких развилась сильная аллергия.

1 января сообщалось, что сотрудник медицинского центра Aurora Medical Center в штате Висконсин в США специально испортил 500 доз вакцины от COVID-19 американской биотехнологической компании Moderna.

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