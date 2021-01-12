Швейцария сертифицировала американскую вакцину от коронавируса Moderna

Швейцарское агентство по терапевтической продукции (Swissmedic) сертифицировало вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную американской компанией Moderna. Об этом сообщается во вторник, 12 января, на сайте ведомства.

«Swissmedic выдало сегодня разрешение ограниченной продолжительности на вакцину от заболевания COVID-19 компании Moderna», — говорится в тексте.

Препарат разрешено применять людям в возрасте 18 лет и старше, уточняет RT.

Ранее, 6 января, Еврокомиссия одобрила использование вакцины Moderna в Европейском союзе. 8 января Независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании одобрило использование вакцины от коронавирусной инфекции американской компании Moderna на территории королевства, передает НСН.

Вакцинация от коронавируса в европейских государствах началась 27 декабря. В середине декабря постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил о давлении на Европейское агентство по лекарственным средствам из-за ускоренной сертификации вакцины Pfizer и BioNTech. Кроме того, стало известно, что во время исследования данного препарата умерли шесть участников, у нескольких развилась сильная аллергия.

1 января сообщалось, что сотрудник медицинского центра Aurora Medical Center в штате Висконсин в США специально испортил 500 доз вакцины от COVID-19 американской биотехнологической компании Moderna.