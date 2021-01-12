Житель Львова открыл стрельбу на рождественской ярмарке

Житель Львова на Украине открыл стрельбу на рождественской ярмарке, сообщает во вторник, 12 января, УНИАН.

По данным агентства, инцидент произошел вечером 11 января. Полиция получила сообщение о том, что на ярмарке возле Оперного театра города ранен мужчина.

Потерпевшим оказался 33-летний сотрудник службы охраны мероприятия, а нападавшим — 45-летний местный житель. Как выяснилось позже, у злоумышленника возник конфликт с охранником, в ходе которого он выстрелил из револьвера.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Стрелявший задержан, оружие отправлено на экспертизу.

В сентябре сообщалось, что в торговом центре в Киеве произошла перестрелка, в результате которой 25-летний мужчина получил огнестрельное ранение.