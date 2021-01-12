Эксперты оценили значение конкурса политологов

Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына и руководитель московского представительства молодежного отделения Российского общества политологов Никита Зинков рассказали «Известиям» о значении всероссийского конкурса политологов.

Ранее, 12 января, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко сообщил о начале конкурса, который нацелен на поиск и отбор перспективных молодых специалистов.

«Конкурс дает отличную возможность получения практического опыта в сфере политического менеджмента и политического управления. Данная площадка может стать очень весомой ступенью на пути становления профессионального политологического сообщества и раскрытия потенциала молодых исследователей во благо России», — сказал Зинков.

По его словам, запрос на квалифицированные кадры в сфере политологии созрел уже очень давно как у государственных структур, так и для третьего сектора. «Конкурс политологов» проектируется в качестве инструмента, способного полностью удовлетворить такой запрос, способствуя становлению компетентных экспертов и политических менеджеров, заключил эксперт.

В свою очередь, Кислицына отметила, что конкурс направлен на расширение числа новых политических экспертов и политических менеджеров.

«Фокус идет либо на организационных способностях человека, либо на аналитических. По механике реализации напоминает конкурс «Лидеры России». 4-этапный отбор, есть формальные критерии», — сказала политолог.

По ее словам, конкурс политологов рассчитан не только на состоявшихся специалистов, но и на молодежь. Возрастная планка 18+ дает возможность участвовать большому количеству молодежи и даже студентов старших курсов, учитывая, что многие рано начинают работать, отметила Кислицына.

Также он будет интересен специалистам из регионов, потому что им труднее выходить на рынки других регионов, добавила специалист.