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Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

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Независимый эксперт Роман Блинов прокомментировал во вторник, 12 января, ситуацию на валютном рынке.

По его словам, сейчас нефть марки WTI и нефть марки Brent растут и находятся на максимальных значениях текущего года.

«Кроме того, необходимо также понимать, что после недлительной атаки единая европейская валюта сдала свои позиции по отношению к американскому доллару, о чем свидетельствуют данные торгов», — рассказал эксперт в беседе с RT.

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Блинов напомнил, что накануне курс европейской валюты к доллару США опустился ниже отметки $1,22 за евро. Это свидетельствует о спросе глобальных игроков по фондовому и прочим финансовым рынкам на американскую валюту.

Он предположил, что, скорее всего, в рамках возможной коррекции на американском фондовом рынке ряд игроков значительно увеличили свои позиции к доллару, не позволив единой европейской валюте укрепиться выше отметки $1,23 за евро, которая наблюдалась 1 и 2 января и 11–12 января.

«В этой связи уместно говорить о локальном укреплении курса российской национальной валюты», — заключил эксперт.

Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza оценили наибольшую доходность инвестиций в 2020 году. Приумножить свои капиталы на 254% можно было вложив деньги в биткойн, пишет «Ридус».

Ранее в этот же день сообщалось, что в ходе торгов курс евро опустился ниже 90 рублей впервые с 4 января, сообщается на сайте aif.ru. 5 няваря эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отметил, что лучшей иностранной валютой для сбережений в 2021 году будет евро. По его словам, это обеспечит динамика восстановления экономики Европы.

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