Три человека пострадали в массовом ДТП с автобусом в Томске

Два легковых автомобиля столкнулись с автобусом в центре Томска. Травмы получили три человека.

Авария произошла на проспекте Ленина. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan при движении со стороны улицы Дальне-Ключевской выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «ПАЗ», а также автомобилем Toyota. Об этом пишет РИА «Томск».

Травмы получили водители иномарок и пассажир Nissan. Они доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке во время снегопада произошло массовое ДТП с участием 11 автомобилей. По данным УМВД по Приморскому краю, причиной аварии стало несоблюдение водителями безопасного скоростного режима в условиях непогоды.