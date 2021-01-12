Штормовое предупреждение объявили на Сахалине

В четырех районах Сахалина объявлено штормовое предупреждение. Неблагоприятные погодные явления ожидаются на территории Южно-Сахалинского, Долинского, Поронайского и Макаровского районов.

Это связано с приходом в регион снежного циклона. В ночь на 13 января он принесет сильный снегопад и порывистый ветер. При порывах ветер может достигать 20 м/с. Как пишет ИА SakhalinMedia со ссылкой на спасательную службу, в администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.

Силы и средства экстренных служб приведены в готовность. Обстановку, связанную с прохождением циклона, контролирует ГУ МЧС по Сахалинской области.

Власти Южно-Сахалинска также привели в режим повышенной готовности все коммунальные службы. Уже сейчас на островах идет сильный снег, начинается метель, но при этом очень тепло.

Ранее Росгидрометцентр предупредил о 20-градусных морозах в Московской области на этой неделе. Южный циклон лишь немного замедлит усиление морозов в середине недели, но из-за усиления ветра погода будет ощущаться даже более холодной.