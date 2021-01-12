Пассажиры ЦППК смогут купить билеты на электрички в приложении РЖД

Билеты на электрички пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) теперь смогут приобрести в официальном мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Об этом во вторник, 12 января, сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

В сообщении говорится, что в приложении расширили перечень пригородных пассажирских компаний, на поезда которых можно приобрести билет онлайн, пишет РИАМО.

Для покупки билета в приложении следует выбрать желаемый маршрут и дату поездки. Если на маршруте доступна онлайн-покупка билетов, то можно выбрать из списка нужный пригородный поезд и оплатить билет банковской картой или при помощи сервисов Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay, пишет агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что такой билет необходимо активировать на турникете или валидаторе на станции отправления, а также показать контролеру на экране смартфона.

В пресс-службе ЦППК отметили, что через приложения также можно приобрести билеты на поезда дальнего следования и пригородного сообщения, оформить перевозку домашних животных, багажа. Помимо этого, пассажиры смогут авторизоваться в программе лояльности, узнать расписание поездов и многое другое.

По правилам перевозок приобрести билет на пригородный поезд можно за 10 суток до отправления. Однако сделать возврат не удастся, уточняет телеканал «360».

28 декабря сообщалось, что скоростной электропоезд «Ласточка» запустили от Санкт-Петербурга до Тихвина. Этот маршрут стал 13-м по счету среди тех, в которых задействованы электропоезда «Ласточка»