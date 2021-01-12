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В Челябинске возбудили дело из-за игры ребенка на скрипке

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Административное дело возбудила полиция Челябинска по факту нарушения тишины в ночное время из-за игры мальчика на скрипке. Об этом во вторник, 12 января, сообщил сайт aif.ru.

Девятилетний скрипач, который занимается музыкой с пяти лет, вместе с родителями живет в доме на Университетской набережной. Мальчик учится в музыкальной школе, поэтому дома ему приходится много заниматься. Соседи же неоднократно жаловались в полицию из-за музыки.

Усмирить соседа: как в регионах борются за тишину в домах
Особенно актуальной эта проблема стала с началом пандемии

В результате правоохранители составили в отношении родителей ребенка административный протокол. Материалы дела переданы в суд. Семье мальчика может грозить штраф в размере до 5 тыс. рублей, пишет REGNUM.

По словам матери ребенка, мальчик учится во вторую смену и на домашнее задание у него остается только вечер. Она заявила, что игра ребенка на скрипке не нарушает закон, вне установленного им времени тишину их семья не нарушает.

«Причем у них нет никаких доказательств ночной игры, просто жалуются и всё», — рассказала женщина.

Она добавила, что соседи набирали «02», как только ребенок брал в руки скрипку.

В пресс-службе городской полиции факт заведения дела подтвердили.

Ситуацию aif.ru прокомментировала адвокат Екатерина Антонова.

«Если ребенок, как утверждает его мать, играет до установленного времени, закон не нарушен и, соответственно, ни о какой ответственности речи быть не может. Факт нарушения должен быть зафиксирован не одним только звонком соседей в полицию, но и задокументирован прибывшими сотрудниками. Либо о таком нарушении должны сообщить несколько не связанных между собой соседей», — отметила юрист.

Как отмечает «Москва 24», в Челябинской области шуметь запрещено по будням с 22:00 до 06:00, по выходным — с 23:00 до 08:00. За нарушение порядка предусмотрен штраф в размере от 1 до 5 тыс. рублей.

10 ноября сообщалось, что в Саратовской области рассматривается «закон о тишине», который установит ряд ограничений как по времени, когда можно шуметь в жилых помещениях, так и на сами источники возможного беспокойства жильцов. Аналогичные законопроекты ранее были приняты в ряде регионов.

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