Морозы до -34 градусов прогнозируют в Мурманской области

МЧС предупреждает жителей Мурманской области о сильных морозах. Температура воздуха в регионе опустится до –34 градусов.

По данным синоптиков, наиболее холодная погода будет наблюдаться в центральных районах. Днем в Заполярье ожидается около –17 градусов. При прояснениях температура будет падать до –29 градусов. Об этом сообщает ИА FlashNord.

Жителей региона просят соблюдать осторожность и по возможности избегать длительного нахождения на открытом воздухе.

Ранее об аномальных морозах предупредили жителей Свердловской области. Местами температура опустится до –35 градусов. Из-за морозов возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций.