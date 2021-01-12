В Свердловской области загорелся ангар со смазочными материалами

Ангар со смазочными материалами загорелся в Среднеуральске. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в региональном главке МЧС.

Информация о пожаре в ангаре на территории промышленной площадки по адресу город Среднеуральск, улица Ленина, 1 поступила в 16:04 (14:04 мск).

«Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Под воздействием высокой температуры на площади 300 квадратных метров произошло частичное обрушение кровли. Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой», — говорится в сообщении.

Из здания самостоятельно эвакуировались пять человек до прибытия пожарно-спасательных подразделений, уточняет RT.

К 18:00 по местному времени (16:00 мск) пожар был локализован. В тушении задействованы 50 человек, 3 звена газодымозащитной службы, 15 единиц спецтехники.

В результате пожара есть пострадавший. Мужчине оказана первая помощь. От госпитализации он отказался.

Ранее в этот же день глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что причиной пожара в девятиэтажке в Екатеринбурге, который унес жизни восьми человек, могли стать свечи, которые хозяева загоревшейся квартиры использовали вместо отключенного за долги электричества.

В ночь на 12 января в одной из квартир на втором этаже девятиэтажного жилого дома на улице Рассветная в Екатеринбурге произошло возгорание. Его площадь составила 30 кв. м.

Прибыв на место, спасатели эвакуировали из дома 90 человек, в том числе девять детей. В результате пожара погибли восемь человек, в том числе один ребенок, сообщает телеканал «360». Он умер в ходе реанимационных мероприятий. Еще один несовершеннолетний был госпитализирован в состоянии средней тяжести.