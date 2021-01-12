Ученые из США сравнили обычную и коронавирусную пневмонии

Ученые Northwestern Medicine в США проанализировали опасность обычной пневмонии и пневмонии при СOVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Medicalxpress.

На основе анализа иммунных клеток легких пациентов с пневмонией COVID-19 и при сравнении их с клетками больных пневмонией, вызванной другими заболеваниями, специалисты сделали вывод, что SARS-CoV-2 не заражает большие участки легкого, а оседает во множестве небольших участков.

Согласно исследованию, коронавирус захватывает собственные иммунные клетки легких и использует их для распространения в течение нескольких дней или недель. Ученые сравнили этот эффект с распространением лесных пожаров.

Инфекция медленно перемещается через легкие пациентов с COVID-19, вызывая жар, низкое артериальное давление и повреждения почек, мозга, сердца и других органов. В результате заболевание протекает дольше и из-за этого вызывает более тяжелые последствия для организма, говорится в исследовании.

Обычно бактерии или вирусы могут распространяться по большим участкам легких в течение нескольких часов, однако современные лекарственные средства помогают быстро справляться с ними, отметили ученые.

12 января стало известно о выявлении учеными основных генетических изменений, которые могли стать причиной появления коронавируса SARS-CoV-2. Согласно исследованиям, существует некий общий механизм, благодаря которому семейство вирусов SARS мутирует для перехода от животных к людям.

Так, генетические адаптации, позволившие коронавирусу перейти от летучих мышей к человеку, были аналогичны тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии (SARS) в 2003 году.

Для проведения новых исследований по расследованию причин возникновения коронавируса нового типа в Китай будет направлена делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения. В состав группы войдут представители России, Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. Работы будут проводиться совместно с китайскими учеными.