Женщина и восьмилетняя девочка погибли при пожаре в Петербурге

Следователи начали проверку по факту гибели женщины и ее восьмилетней дочери при пожаре в многоквартирном доме. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Пожар произошел утром 12 января в доме на улице Чудновского на четвертом этаже. Огонь охватил площадь около 8 кв. м. Прибывшие на место спасатели ликвидировали горение и эвакуировали из квартиры 40-летнюю женщину с ребенком. Они скончались в машине скорой помощи, сообщает телеканал «78».

Причиной смерти матери и девочки называют отравление угарным газом. По факту происшествия началась доследственная проверка.

В ночь на 12 января крупный пожар ликвидировали в Екатеринбурге. Квартира, ставшая эпицентром возгорания, выгорела полностью. Из многоквартирного дома эвакуировали девять детей. Восемь человек, в том числе один ребенок, погибли.