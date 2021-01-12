Украинец попытался прорваться в Крым на внедорожнике

Житель Запорожья пытался прорваться в Крым на внедорожнике через контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар», мужчину задержали. Об этом во вторник, 12 января, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

«На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств – болард. После этого пограничники достали мужчину из салона иномарки и задержали его», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел накануне. Мужчина был за рулем внедорожника Nissan X-Trail.

При этом, как уточняют в пресс-службе, 29-летний нарушитель вел себя неадекватно, сопротивлялся, ругался и угрожал правоохранителям.

Водитель был привлечен к административной ответственности. Задержанного и его автомобиль передали представителям национальной полиции.

В июне прошлого года при попытке незаконно попасть в Крым задержали двух украинских граждан. Так, в начале месяца в республику пробрался украинский военный. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перешел по дамбе. Второго гражданина Украины перехватили при попытке незаконно попасть в Крым, переправившись через залив Сиваш.