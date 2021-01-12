Начался поиск разработчика проекта нового корпуса АлтГУ в Барнауле

Алтайский государственный университет на условиях конкурса приступил к поиску разработчика проектной документации для строительства нового учебного корпуса в сквере возле площади Сахарова в Барнауле.

Стоимость контракта составляет 25 млн рублей. Как отметила первый проректор по учебной работе АлтГУ Евгения Жданова, за последние три года увеличилось число бюджетных мест: 1609 — в 2019 году, в 2021-м планируют принять 2533 студента. Об этом информирует altapress.ru. Вуз вынужден арендовать примерно 20 тыс. кв. м учебных площадей.

Предварительный концепт нового корпуса подразумевает, что он будет разноуровневым: 10−12-этажная учебно-лабораторная часть и пятиэтажная лекционная часть.

Напомним, идея построить в центре Барнаула новый корпус АлтГУ получила массу противников. В городе уже проходили пикеты с призывами не застраивать сквер в границах пр. Ленина, ул. Димитрова, пр. Социалистического и ул. Молодежной.