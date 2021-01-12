Золото на полмиллиона рублей изъяли у работника артели на Колыме

В Магаданской области у 31-летнего сотрудника одного из золотодобывающих предприятий обнаружили золотосодержащий концентрат общей массой более 178 г. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение чужого имущества в крупном размере».

Как пишет ИА MagadanMedia со ссылкой на УМВД по Магаданской области, во время следствия было установлено, что мужчина похищал концентрат после осуществления съемки золотосодержащей продукции с участков горных разработок компании. Общая стоимость похищенного — более 570 тыс. рублей.

Во время предварительного следствия работник артели признался в хищении. Суд приговорил его к трем годам условного заключения с испытательным сроком в два года.

В начале октября 2020 года в районе Хамовники в Москве задержали подозреваемого, который украл крест из белого золота со вставками из драгоценных камней стоимостью 1 млн рублей.