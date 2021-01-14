Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Чудо-женщина: 1984»

Режиссер: Пэтти Дженкинс. В ролях: Галь Гадот, Крис Пайн, Кристен Уиг, Педро Паскаль, Робин Райт, Конни Нильсен, Лилли Аспелл, Амр Вакед, Кристоффер Полаха и другие

1984 год. Диана всё еще грустит по погибшему Стиву, борется с мелким криминалом и работает в музее Смитсоновского института. Однажды она знакомится с новой коллегой Барбарой, специалисткой широкого профиля, которой поручено изучить новые артефакты. Среди древних предметов оказывается загадочный кристалл, который исполняет желания. Так к Диане внезапно возвращается Стив, а застенчивая и неуклюжая Барбара обретает невероятную силу, сноровку и привлекательность. Но за волшебным кристаллом охотится бизнесмен Максвелл Лорд…

«Не лечи меня»

Фото: СППР

Режиссер: Михаил Малинин. В ролях: Иван Янковский, Лукерья Ильяшенко, Александр Демидов, Дмитрий Нагиев, Елена Север, Даниил Вахрушев, Петр Федоров и другие

Хирург-травматолог Илья постоянно попадает в беду из-за своей доброты. То он вынужден жениться на спящей пациентке, то скрывает сына чиновника в больнице — на что только не пойдешь ради спасения больных. В водовороте событий герой не теряет юмора и оптимизма — назло врагам и обстоятельствам.

«Небеса подождут»

Фото: Наше Кино

Режиссер: Андре Эркау. В ролях: Синье Ирслингер, Макс Хубахер, Тиль Швайгер, Хайке Макач, Юрген Фогель, Йонас Холденридер, Бенно Фюрман, Ясмин Герат и другие

Штеффи всего 16, ее жизнь только начинается: первая любовь, выпускной, поездка с классом в Париж. Но после неожиданного вердикта врачей всё это придется отменить. Ее ждет серьезное лечение в больнице. Только вот жизнь у человека всего одна, и молодость тоже дается один раз. Как быть, если ты еще ничего толком не успел попробовать?

«Заклятье. Другая сторона»

Фото: Экспонента

Режиссер: Торд Даниэльссон, Оскар Мелландер. В ролях: Якоб Фальстедт, Янна Гранстрем, Дилан Гвин, Карин Холмберг, Никлас Ярнехейм, Хенрик Норлен, Сови Рюден, Лайнус Уолгрен

Когда отец семейства уезжает в командировку, в доме начинает происходит нечто жуткое. Семилетний Лукас заводит дружбу с мальчиком-ровесником с «другой стороны», который боится Существа из подвала. Когда Лукас исчезает, его мачехе придется проникнуть в мир мертвых и разгадать заклятье «другой стороны».

Специальный показ фильма Гэбриела Рэнджа «Дэвид Боуи. Человек со звезды»

Фото: Russian World Vision

Дэвид Боуи — наверное, величайший трикстер в истории рок-музыки. В фильме зрители видят его в начале 1970-х годов, когда он уже известен, но еще не превратился в легенду. Это путешествие по Америке вместе с Боуи, навстречу одному из самых известных образов музыканта — Зигги Стардасту. На спецпоказе картину представит музыкальный критик Лев Ганкин, редактор книги «Почему Боуи важен».

16 января, 16:50, кинотеатр «Пионер»

Концерты

«Есенин и Маяковский»

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В рамках II Зимнего международного фестиваля искусств в Москве состоится премьера музыкально-литературного действа, посвященного двум гениям поэзии XX века, ярым антагонистам — Сергею Есенину и Владимиру Маяковскому. В роли чтеца выступит Михаил Пореченков.

18 января, 19:00, зал «Зарядье»

Театры

«Человек из ресторана»

Фото: Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина/satirikon.ru/

Режиссер Егор Перегудов поставил спектакль по ранней повести Ивана Шмелева. Авторы хотят верить, что через 100 лет после публикации первоисточника история на «немодную» тему — что значит быть честным человеком — вновь зазвучит актуально. В главной роли Константин Райкин.

15–16 января, 19:00, «Сатирикон»

«На Трубе»

Фото: Школа современной пьесы/neglinka29.ru

Режиссер Иосиф Райхельгауз поставил иммерсивный спектакль, который приглашает в путешествие во времени и пространстве. Удивительный особняк в центре Москвы, единственный дом на Трубной площади, сохранивший исторические стены и подлинные интерьеры, приоткрывает свои тайны. Волшебный экскурс в историю в сопровождении семи знаменитых артистов заставит ожить мифы и легенды конца XIX — начала XX столетия.

16–17 января, 19:00, «Школа современной пьесы»

«Алиса в Стране чудес»

Фото: Московский Губернский театр/m-g-t.ru/Екатерина Цветкова

За постановку спектакля по мотивам сказки Льюиса Кэрролла взялся Сергей Безруков. Проводником по Стране чудес для маленьких зрителей станет очаровательный Чеширский кот — он и познакомит Алису с Безумным Шляпником, Мартовским Зайцем, Королевой и другими занятными существами. Малышам предстоит стать свидетелями множества метаморфоз и настоящих чудес, ведь в мире нет ничего невозможного. Главное — верить в чудеса.

17 января, 12:00, Губернский театр

«Бег»

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Спектакль Сергея Женовача по пьесе Михаила Булгакова. Несмотря на то что произведение было написано специально для Московского художественного театра в 1928 году, оно никогда ранее не ставилось в его стенах. Запрещенный цензурой «Бег» впервые увидел свет рампы только во времена оттепели и не на мхатовской сцене. Худрук МХТ восстанавливает историческую справедливость.

19 января, 19:00, МХТ им. А.П. Чехова

«Река Потудань»

Фото: Студия театрального искусства

Всё тот же Женовач поставил спектакль о вещах, про которые обычно неловко говорить: об одиночестве стариков, самых сокровенных моментах взаимоотношений между мужчиной и женщиной, немыслимых трудностях и простых радостях послевоенного быта, нескладывающейся семейной жизни двух совсем молодых людей. А еще — об отчаянии, которое никуда не спрячешь…

19 января, 19:00, Студия театрального искусства

«Бэтмен против Брежнева»

Фото: Театр на Малой Бронной/mbronnaya.ru

Премьера в Театре на Малой Бронной. В спектакле Саши Денисовой герой комиксов живет в СССР и прячется под ликом скромного писателя Дудочкина — недотепы и одного из миллионов советских граждан. Под покровом ночи Бэтмен-Дудочкин расправляет свои темные крылья и на усовершенствованных «Жигулях» карает злодеев застойного Готэм-Сити, защищает простых советских людей, носит джинсы-клеш и, конечно, находит любовь.

20 января, 19:00, Театр на Малой Бронной («Дворец на Яузе»)

Музеи

Онлайн-лекции об искусстве

Фото: youtube.com/Arzamas

Искусствовед, заместитель директора ГМИИ имени Пушкина Илья Доронченков читает познавательные лекции об искусстве. Из них можно узнать, как Пикассо стал в России культовой фигурой, как начинался русский футуризм, как Щукин и Морозов собирали французскую живопись и многое другое. Лекции доступны по ссылке.

Онлайн-тур по музею Сальвадора Дали

Фото: ТАСС/EPA/David Borrat

Виртуальный визит в Театр-музей Сальвадора Дали в испанском Фигерасе стал общедоступным. Насладиться прогулкой по огромному сюрреалистическому зданию, спроектированному самим художником, можно на сайте.