Диетолог объяснила появление диабета при дробном питании

Врач-диетолог Анна Коробкина в беседе с «Ридусом» во вторник, 12 января, объяснила, почему дробное питание может вызывать диабет.

По словам специалиста, даже обычное яблоко в качестве перекуса может спровоцировать развитие сахарного диабета, если интервал между приемами пищи будет недостаточным.

«Позавтракали, через час приехали на работу и решили даже яблочко съесть. Потом через некоторое время еще кофе с печеньками вместе с коллегами. Потом обед — и еще что-то пожевали и т.д. Получается, мы перекусываем почти каждый час», — приводит слова Коробкиной телеканал «360».

Таким образом, уровень сахара в крови человека повышается, организм вынужден постоянно выделять инсулин, чтобы поддерживать нормальное содержание глюкозы в крови, добавила специалист.

Промежутки в приемах пищи от трех и более часов необходимы, чтобы избежать негативных последствий для здоровья. Доктор посоветовала также внимательно читать состав продуктов на упаковке и выбирать те, в которых нет сахара, пишет сайт kp.ru.

В ноябре ученые из Китайского медицинского университета совместно с коллегами из Университета Южной Австралии и Катарского университета выяснили, что регулярное употребление куриных яиц существенно повышает риск развития диабета II типа.