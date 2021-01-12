Климкин призвал запретить всё российское на Украине на фоне цензуры Трампа

Удаление в социальных сетях аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа задало тенденцию, когда цензура обеспечивает безопасность государства, поэтому следует удалить всё, что связано с российским влиянием на Украине. Такое мнение выразил во вторник, 12 января, бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.

Он отметил, что «можно бесконечно спорить», является ли удаление аккаунтов Трампа нарушением принципов свободы или заботой о безопасности, однако данная практика показала положительный результат в вопросах безопасности страны.

«Очевидно, что слово «цензура» теряет негативный вкус, когда дело касается безопасности нашего существования. Не стоит ли воспользоваться этой тенденцией и запретить всё, что связано с проекцией российского влияния в Украине?» — написал он в Facebook.

Ранее, 8 января, Twitter удалил аккаунт Трампа. Также заблокировали страницы действующего американского лидера Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

12 января акции социальной сети Twitter упали в цене почти на 11% на открытии первых торгов после блокировки аккаунта Трампа.