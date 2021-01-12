Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Санду поприветствовала военных в Киеве фразой «Слава Украине»
Общество
В МВД назвали вероятную причину пожара в жилом доме в Екатеринбурге
Общество
Ученый рассказал о защищающем от новых штаммов коронавируса факторе
Общество
Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов
Мир
Британский политик призвал ввести санкции против «Северного потока – 2»
Мир
Нетаньяху удалил из Twitter совместную фотографию с Трампом
Политика
Пушков оценил слова главы МИД Украины о российской вакцине
Мир
Интерпол объявил в розыск двух россиян и португальца из-за взрыва в Бейруте
Мир
Business Insider заявил о важной роли «Спутника V» в глобальной вакцинации

Климкин призвал запретить всё российское на Украине на фоне цензуры Трампа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Удаление в социальных сетях аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа задало тенденцию, когда цензура обеспечивает безопасность государства, поэтому следует удалить всё, что связано с российским влиянием на Украине. Такое мнение выразил во вторник, 12 января, бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.

Наполовину пуст: страны Балтии убирают из эфира российские телеканалы
Латвия, Литва и Эстония занялись политической цензурой

Он отметил, что «можно бесконечно спорить», является ли удаление аккаунтов Трампа нарушением принципов свободы или заботой о безопасности, однако данная практика показала положительный результат в вопросах безопасности страны.

«Очевидно, что слово «цензура» теряет негативный вкус, когда дело касается безопасности нашего существования. Не стоит ли воспользоваться этой тенденцией и запретить всё, что связано с проекцией российского влияния в Украине?» — написал он в Facebook.

Ранее, 8 января, Twitter удалил аккаунт Трампа. Также заблокировали страницы действующего американского лидера Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

12 января акции социальной сети Twitter упали в цене почти на 11% на открытии первых торгов после блокировки аккаунта Трампа.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020