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Ходатайство об аресте наехавшего на военную колонну водителя поступило в суд

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В суд поступило ходатайство следствия об аресте водителя самосвала Ивана Гаврикова, который накануне врезался в колонну автобусов с военнослужащими на Новорижском шоссе в Подмосковье. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в Красногорском суде.

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«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Гаврикова по делу, возбужденному по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», — цитирует сообщение ТАСС.

11 января грузовик Scania въехал в колонну военных автобусов на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово. Погибли четверо военнослужащих, 45 человек пострадали, 16 из них находятся в больнице в тяжелом состоянии. Водитель фуры не пострадал, сообщает телеканал «360».

Машины 147-й автомобильной базы Министерства обороны РФ двигались в колонне с сопровождением военной автомобильной инспекции. На дороге произошла поломка первого автобуса, из-за чего водитель последнего автобуса вышел установить причины неполадок, в это время в колонну въехал грузовик.

За рулем фуры находился уроженец Владимирской области 1984 года рождения. По предварительным данным, он не справился с управлением. Полиция задержала водителя грузовика. Установлено, что он был трезв. Сам водитель вину не признал, так как считает, что военные не обеспечили безопасность прохождения колонны, передает НСН.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил управления боевой техникой. Также полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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