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Больницу в Кузбассе оштрафовали из-за тараканов в отделении

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Кузбасскую клиническую больницу скорой медицинской помощи оштрафовали на 10 тыс. рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Решение принял Рудничный районный суд Кемерово.

Как пишет ИА EAOMedia, во время проверки гинекологического отделения инспекторы нашли мертвых рыжих тараканов. На то, что эти насекомые бегают по больнице, жаловались и пациенты.

Как выяснилось, тараканы появились в отделении из-за того, что отходы хранились в емкостях без крышек, а решетка на сток воды в раздаточной была повреждена. Крупные щели были в стенах и на потолке в некоторых помещениях.

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