Twitter заморозил 70 тыс. страниц сторонников Трампа

Twitter заморозил 70 тыс. страниц, чьи владельцы поддержали Трампа. Администрация соцсети считает: аккаунты связаны с QAnon. Сторонники движения верят в специфическую теорию заговора, передает телеканал «Известия». Якобы Трамп противостоит группе сатанистов-демократов. Во главе — семья Клинтон, члены группы — знаменитости. Президент США хотел разоблачить негодяев, но ему не позволили. В Twitter движение QAnon считают слишком экстремистским. Хотя о свободе слова в соцсети тоже явно подзабыли.

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