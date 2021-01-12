Сеть виртуальных концертных залов расширят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в ближайшее время начнут активно развивать концертно-гастрольную деятельность. Необходимость в этом обсуждалась на совместном заседании коллегии и координационного совета руководителей органов регионального управления культуры.

По словам начальника отдела искусств и народного творчества краевого министерства культуры Екатерины Дубовой, которые приводит ИА AmurMedia, расширение охвата гастрольной деятельности является одной из целей государственной социальной политики. Жители отдаленных территорий должны быть обеспечены доступом к культурным событиям наряду с центральными территориями.

Одно из решений — мобильные версии декораций спектакля. Такой формат работы включат в систему гастрольной деятельности краевых театров с ежегодными гастролями в малых городах, селах и рабочих поселках края.

Также члены коллегии договорились с краевой филармонией о подготовке предложения по организации сети виртуальных концертных залов, в том числе в рамках нацпроекта «Культура».

Хабаровская краевая филармония уже работает в подобном формате. Еще один виртуальный зал откроют в 2022 году в драмтеатре Комсомольска-на-Амуре. Там установят специальную аппаратуру и обеспечат сигнал по приему концертных программ, которые транслируются из ведущих залов страны.

Для реализации этого направления в регионе проведут инспекцию акустических систем, оценят техническую оснащенность сценических площадок для театральной и концертной деятельности.

В ноябре 2020 года сообщалось, что в этом году Хабаровский край получит 21,1 млн рублей по нацпроекту «Культура». Деньги предназначены на покупку инструментов для четырех детских школ искусств.