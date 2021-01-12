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Британский политик призвал ввести санкции против «Северного потока – 2»

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Британский парламентарий-консерватор Дэниэл Кочински назвал газопровод «Северный поток – 2» чрезвычайно опасным и призвал правительство страны ввести в отношении проекта санкции. Об этом он заявил 12 января, выступая в палате общин.

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«Нас больше не сдерживает членство в Евросоюзе, мы должны следовать за нашими американскими друзьями и вводить санкции против любой компании, вовлеченной в строительство «Северного потока – 2», — заявил он в ходе выступления, которое опубликовано в YouTube.

По мнению политика, газопровод является «реальной проблемой» для тех, кто представляет страны-участницы «Инициативы трех морей» — объединения 12 стран Евросоюза, имеющих выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям.

Кочински отметил, что газопровод опасен тем, что идет «напрямую в Россию» в обход всех газовых и нефтяных сетей, проходит через территории стран НАТО, якобы подводя их под давление Москвы и делая уязвимыми перед «дополнительным энергетическим шантажом» со стороны России.

Кочински выразил мнение, что после Brexit в отношении газопровода нужно проявить такую же смелость, как американские партнеры, побудить Германию не ставить под угрозу партнеров по НАТО и ввести санкции против всех компаний, участвующих в «рискованном» проекте.

Россия неоднократно призывала прекратить рассматривать проект «Северный поток – 2» в политическом аспекте, так как он является коммерческим проектом, выгодным России и Евросоюзу.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают прибалтийские государства, Польша и Украина, а также США, которые ввели односторонние экстерриториальные санкции против проекта в декабре 2019 года, а затем расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год — документ распространил ограничения на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL уже подтвердила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.

В ФРГ выступили за достройку газопровода и отвергли американские санкции.

7 января региональный парламент федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания в Германии одобрил учреждение экологического фонда для поддержки реализации газопровода. Целью фонда под названием «Защита климата и окружающей среды MV» является обход санкций США против проекта.

С 15 января планируется начать укладку последнего недостроенного отрезка в водах Дании. На немецком участке строительство уже завершено.

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