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Pfizer оценила вероятность поставки своей вакцины в Россию

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Россия не планирует в 2021 году на госуровне закупать вакцину от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech.Об этом во вторник, 12 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники на фармрынке и в госструктурах.

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По данным агентства, компания Pfizer не обращалась к российскому регулятору за сертификацией. Кроме того, на госуровне никаких переговоров о закупке данной вакцины не ведется.

Кроме того, в пресс-службе Pfizer, оценивая вероятность поставок в РФ, сообщили, что компания может их осуществлять только по заключенным госсоглашениям. Через частные клиники ввоз препарата невозможен.

8 января российский сенатор Алексей Пушков заявил, что к вакцине от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer/BioNTech, всё больше вопросов, учитывая увеличивающееся количество смертей после прививки этим препаратом.

В тот же день стало известно, что скончался третий житель Норвегии, которому была сделана прививка от коронавирусной инфекции. При этом вакцинация в стране осуществляется именно препаратом Pfizer/BioNTech.

Кроме того, 7 января в американском штате Флорида скончался врач спустя несколько недель после прививки Pfizer. За день до этого появилась информация о смерти медработницы в Португалии спустя двое суток после прививки от COVID-19 той же вакциной.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от коронавируса. Любой желающий может сделать прививку препаратом «Спутник V» , который стал первой зарегистрированной в мире вакциной от коронавируса. Разработали препарат в Центре имени Гамалеи. К настоящему моменту он уже показал высокую эффективность и безопасность. На протяжении всех клинических испытаний не было зафиксировано никаких серьезных побочных эффектов.

12 января Business Insider отметил, что «Спутник V» сможет сыграть важную роль в глобальной стратегии вакцинации, а западные фармкомпании и эксперты уже начали признавать его значимость. По мнению авторов материала, российская вакцина составит серьезную конкуренцию западным препаратам, в том числе от Pfizer и BioNTech и от компании Moderna.

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