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Путин обсудит с правительством вопросы дорожного строительства

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Президент России Владимир Путин обсудит 13 января с членами правительства вопросы дорожного строительства, сообщила во вторник, 12 января, пресс-служба Кремля.

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«Основной темой встречи [президента с членами кабмина] станет обсуждение результатов дорожного строительства в 2020 году и планы на 2021–2023 годы», — говорится в публикации.

Добавляется, что с докладами на эту тему выступят вице-премьер Марат Хуснуллин и председатель комиссии Госсовета России по направлению «Транспорт», глава Бурятии Алексей Цыденов.

Кроме того, на совещании будут рассмотрены другие актуальные вопросы.

27 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 172,3 млрд рублей за три года на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог.

В ноябре Хуснуллин заявил, что на строительство автодорог в России в ближайшие три года планируется привлечь 1 трлн рублей внебюджетных средств.

В конце августа Путин отметил, что рассчитывает на увеличение темпов строительства дорог в стране.

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