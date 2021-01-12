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Прокуратура отказалась обжаловать приговор историку Соколову

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Сторона обвинения согласна с приговором петербургского суда в виде 12,5 года лишения свободы для историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и незаконном хранении оружия, и не собирается его обжаловать. Об этом заявили в прокуратуре Санкт-Петербурга во вторник, 12 января.

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«С приговором мы согласны, не намерены его обжаловать», — сказала представитель ведомства ТАСС.

Ранее во вторник адвокат историка Сергей Лукьянов сообщил, что подал жалобу на приговор, попросив вышестоящий суд смягчить его. На суде защитник ранее просил, чтобы 64-летнему Соколову назначили не более восьми лет лишения свободы.

Обвинение на прениях сторон просило суд приговорить историка к 15 годам лишения свободы.

Представитель потерпевшей стороны Александра Бакшеева после оглашения приговора отмечала, что они также не будут обжаловать его.

В конце декабря историка приговорили к 12,5 года лишения свободы. Ему предъявили обвинения по двум статьям — ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов»). Лукьянов заявил о несогласии с решением суда, пишет «Газета.ру».

Соколов признал вину и раскаялся в содеянном. В то же время он отмечал, что совершил убийство «в состоянии полного умопомрачения».

Историка, бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Соколова задержали в ноябре 2019 года, после падения в реку Мойку. В его рюкзаке нашли части тела девушки и пистолет. Во время обысков в его квартире обнаружили останки 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, которая жила вместе с ним.

Было возбуждено уголовное дело, расследование которого завершили в марте 2020 года. По данным следствия, 8 ноября доцент убил девушку, выстрелив в нее из обреза. Затем он расчленил труп и выбросил в реку.

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