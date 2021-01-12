В МВД Мальты прокомментировали ситуацию с «золотыми паспортами»

В министерстве внутренних дел и национальной безопасности Мальты прокомментировали во вторник, 12 января, ситуацию с выдачей так называемых золотых паспортов.

«В настоящее время нет решения относительно ужесточения правил получения таких паспортов, но такие разговоры были», — цитирует «РИА Новости» ответ представителя министерства на вопрос, планирует ли государство менять или ужесточать правила программы, позволяющей получить мальтийское, а следовательно, и европейское гражданство в обмен на инвестиции.

Ранее в этот же день сообщалось, что в 2019 году мальтийское гражданство в обмен на инвестиции получили более 3 тыс. иностранцев, среди них — порядка 300 граждан России и стран постсоветского пространства.

Среди них — миллиардер из списка Forbes, основатель и совладелец производителя кровельных материалов «Технониколь» Сергей Колесников, передает НСН.

В октябре стало известно, что Еврокомиссия начала расследование против Кипра и Мальты за реализацию их программы получения паспортов для инвесторов. Решение было принято в связи с тем, что два государства — члена ЕС предоставляли свое гражданство (следовательно, и гражданство Евросоюза) в обмен на заранее определенный платеж или инвестиции без реальной связи с соответствующей страной. ЕК предоставила властям Кипра и Мальты два месяца на ответ, уточняет RT.