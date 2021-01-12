Более 2 млрд рублей направят на ремонт 270 км дорог Липецкой области

Власти Липецкой области готовы направить почти 2,19 млрд рублей на ремонт 270 км дорог. Объявлена серия аукционов, соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, ремонт дорог разделили на три очереди, однако работы будут вестись параллельно. Их завершение запланировано на 21 и 29 октября 2021 года, уточняет GOROD48.

Первый этап включает обновление 111,98 км дорожного покрытия, второй этап — 76,72 км, третий — 70,43 км.

Средства на ремонт выделят из областного бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».