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В Еврокомиссии заявили о контакте с производителем вакцины «Спутник V»

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Производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не запрашивал сертификацию препарата для выхода на рынок ЕС, но находится в контакте с Европейским агентством по лекарственным препаратам (ЕМА). Об этом сообщил на брифинге во вторник, 12 января, официальный представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

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«По российской вакцине я могу сказать только, что компания (производитель вакцины. — Ред) находится в контакте с ЕМА, но не запрашивала сертификацию вакцины для рынка ЕС», — цитирует его ТАСС.

Таким образом представитель ЕК прокомментировал вопрос о возможности расширения поставок российской вакцины в другие страны сообщества, кроме Венгрии.

Ранее, 8 января, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о возможности закупки российской вакцины «Спутник V», заявила, что страны Евросоюза могут покупать вакцины от коронавируса только через общеевропейские переговоры.

6 января сообщалось, что производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). Об этом заявляла заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер. При этом она не смогла уточнить, поступил ли такой запрос в ЕМА от России, и рекомендовал обратиться туда напрямую.

Препарат «Спутник V», который разработали в Центре имени Гамалеи, стал первой в мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Его итоговая эффективность составила 91,4%, в тяжелых случаях — 100%.

В России масштабная вакцинация во всех регионах началась 15 декабря.

Препарат уже начал поступать за рубеж. Так, первые образцы «Спутника V» поступили в Венгрию 19 ноября. Страна стала первой в ЕС, получившей эту вакцину для клинических исследований. Доставку образцов организовали при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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