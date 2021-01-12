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Минэкономразвития обсудит изменение экспортных пошлин на пшеницу

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Минэкономразвития в конце этой недели проведет заседание, на котором будет обсуждаться вопрос корректировки решения о повышении экспортных пошлин на пшеницу. Об этом ТАСС во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе министерства.

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«В конце текущей недели в Минэкономразвития планируется заседание подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, на котором будут обсуждаться вопросы целесообразности корректировки принятого в декабре прошлого года постановления правительства об увеличении экспортных пошлин на пшеницу», — отметили в министерстве.

В середине декабря премьер-министр России Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации на рынке продовольствия.

В частности, чтобы стабилизировать цены на муку и хлеб, на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, кабмин установит тарифную квоту в размере 17,5 млн т.

«Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем €100 за 1 т. В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, на вывоз пшеницы — €25 за 1 т. Решение касается продукции, вывозимой из России за пределы Таможенного союза, и будет действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года», — отмечали в правительстве.

Мишустин также утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на продукты и пообещал лично контролировать данный вопрос.

Кроме того, правительство России направило 4,7 млрд рублей на поддержку производителей муки, хлеба и хлебобулочных изделий, средства пойдут на компенсацию затрат на закупку зерна и реализацию готовой продукции.

Таким образом Мишустин отреагировал на заявление президента России Владимира Путина, который раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Глава государства подчеркнул, что рост цен на продукты питания вызван экономическими причинами, он не имеет отношения к пандемии и уровню производства.

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