Ларьки с шаурмой проверили после крупного пожара в Ростове-на-Дону

Сотрудники МЧС проверили более 50 точек по продаже шаурмы в Ростове-на-Дону. Поводом для проверки стал крупный пожар в торговом павильоне, в результате которого погиб один человек.

Возгорание произошло в ночь на 7 января в микрорайоне Левенцовский. В результате взрыва газового баллона загорелся павильон с шаурмой, огонь перекинулся на несколько магазинов. В больницу были доставлены трое пострадавших, один из них скончался. Рейды по точкам продажи проводились совместными межведомственными группами с участием представителей МЧС, администрации города и полиции. На ряде объектов выявлены нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщает RostovGazeta.

Несколько павильонов, где имелись нарушения, закрылись в добровольном порядке до устранения нарушений.

Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области произошел пожар на складе, где хранились кислородные баллоны. Сторож склада смог предотвратить взрыв, когда вынес баллоны в безопасное место.