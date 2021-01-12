В МВД назвали вероятную причину пожара в жилом доме в Екатеринбурге

Причиной пожара в девятиэтажке в Екатеринбурге, который унес жизни восьми человек, могли стать свечи, которые хозяева загоревшейся квартиры использовали вместо отключенного за долги электричества. Об этом заявил «РИА Новости» глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых во вторник, 12 января.

По словам собеседника агентства, полицейские установили личности семи из восьми погибших. Среди них женщина 1982 года рождения и ее семилетняя дочь, женщина 1967 года рождения и ее сожитель 1978 года рождения, хозяйка квартиры, в которой возник пожар, 1976 года рождения, ее сожитель 1982 года рождения и два их гостя. Личность одного из гостей установили, а второго — лишь предварительно, так как тело его сильно обгорело.

Семнадцатилетний сын хозяйки квартиры, которая загорелась изначально, доставлен с места ЧП в ДКБ № 9. Врачи ему оказывают необходимую помощь.

Сотрудники полиции опросили его. Он подтвердил, что в квартире не было света из-за долга на сумму более 300 тыс. рублей. Из-за этого семья «пользовалась свечами и другими опасными предметами».

«Это и могло послужить возможной причиной такой страшной трагедии», — сказал Горелых.

Он добавил, что хозяйка квартиры, которая была разнорабочей в столовой, и ее сожитель ранее привлекались к административной ответственности, по сообщениям граждан. В частности, мужчина — за неоднократное распитие алкоголя в общественных местах.

Ранее во вторник прокуратура сообщала, что причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем.

В ночь на 12 января в одной из квартир на втором этаже девятиэтажного жилого дома на улице Рассветная в Екатеринбурге произошло возгорание. Его площадь составила 30 кв. м.

Прибыв на место, спасатели эвакуировали из дома 90 человек, в том числе девять детей. На базе гимназии № 176 был развернут пункт временного размещения для этих людей, там с ними работали психологи МЧС России. К настоящему времени все жильцы покинули пункт временного размещения и вернулись в свои квартиры.

В результате пожара погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Он умер в ходе реанимационных мероприятий. Еще один несовершеннолетний был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Одна из соседей просила помощи на своей странице в Twitter, поскольку оказалась заблокирована с дочерью на девятом этаже. Мать с ребенком оказались в числе погибших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.