Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Санду поприветствовала военных в Киеве фразой «Слава Украине»
Общество
В МВД назвали вероятную причину пожара в жилом доме в Екатеринбурге
Общество
Ученый рассказал о защищающем от новых штаммов коронавируса факторе
Общество
Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов
Мир
Британский политик призвал ввести санкции против «Северного потока – 2»
Мир
Нетаньяху удалил из Twitter совместную фотографию с Трампом
Политика
Пушков оценил слова главы МИД Украины о российской вакцине
Мир
Интерпол объявил в розыск двух россиян и португальца из-за взрыва в Бейруте
Мир
Business Insider заявил о важной роли «Спутника V» в глобальной вакцинации

Мальта раскрыла новых получателей «золотых паспортов» из России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2019 году гражданство Мальты в обмен на инвестиции получили более 3 тыс. иностранцев, среди которых около 300 граждан России и стран постсоветского пространства. Список участников опубликовали мальтийские власти, во вторник, 12 января, он есть в распоряжении РБК.

Паспортный стоп: Кипру и Мальте велели свернуть торговлю гражданством
В Брюсселе решили, что программы «золотых паспортов» для состоятельных иностранцев нарушают закон

Как отмечается, Мальта не раскрывает второго гражданства участников программы «золотых паспортов», оценка была проведена на основе их имен.

Так, среди участников программы — миллиардер из списка Forbes, основатель и совладелец производителя кровельных материалов «Технониколь» Сергей Колесников. Он подтвердил наличие гражданства Мальты, объяснив инвестиции присутствием предприятий в четырех странах Европы.

Кроме того, в списке также числятся тезки ряда российских бизнесменов — в частности, основателя и совладельца сети магазинов «Петрович» Андриана Мельникова и акционера компании «Вертикаль» Георгия Чумбуридзе.

Как сообщили «РИА Новости» в министерстве внутренних дел и национальной безопасности Мальты, власти страны пока не приняли решения по ужесточению правил получения «золотых паспортов», но подтвердили, что «такие разговоры были».

В январе 2020 года также был раскрыт список обладателей «золотых паспортов» Мальты, тогда в перечне оказалось около десяти человек, имена которых совпадают с именами крупных российских бизнесменов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020