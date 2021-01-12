Мальта раскрыла новых получателей «золотых паспортов» из России

В 2019 году гражданство Мальты в обмен на инвестиции получили более 3 тыс. иностранцев, среди которых около 300 граждан России и стран постсоветского пространства. Список участников опубликовали мальтийские власти, во вторник, 12 января, он есть в распоряжении РБК.

Как отмечается, Мальта не раскрывает второго гражданства участников программы «золотых паспортов», оценка была проведена на основе их имен.

Так, среди участников программы — миллиардер из списка Forbes, основатель и совладелец производителя кровельных материалов «Технониколь» Сергей Колесников. Он подтвердил наличие гражданства Мальты, объяснив инвестиции присутствием предприятий в четырех странах Европы.

Кроме того, в списке также числятся тезки ряда российских бизнесменов — в частности, основателя и совладельца сети магазинов «Петрович» Андриана Мельникова и акционера компании «Вертикаль» Георгия Чумбуридзе.

Как сообщили «РИА Новости» в министерстве внутренних дел и национальной безопасности Мальты, власти страны пока не приняли решения по ужесточению правил получения «золотых паспортов», но подтвердили, что «такие разговоры были».

В январе 2020 года также был раскрыт список обладателей «золотых паспортов» Мальты, тогда в перечне оказалось около десяти человек, имена которых совпадают с именами крупных российских бизнесменов.