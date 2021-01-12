Британская полиция будет решительнее реагировать на нарушения карантина

Британские правоохранители будут решительнее реагировать на нарушения карантина, введенного из-за коронавирусной инфекции. Об этом заявил замминистра внутренних дел Великобритании по вопросам работы полиции Кристофер Молтхаус во вторник, 12 января, в интервью Sky News.

По словам Молтхауса, сначала полиция будет применять стратегию по убеждению нарушителей. Но, если это не поможет, правоохранительные органы будут реагировать жестче, передает RT.

«Я думаю, вы увидите, что полиция будет быстрее переходить к действиям по обеспечению выполнения закона», — отметил он.

Ранее в этот день российские власти приняли решение о продлении приостановки авиасообщения с Великобританией до 23:59 1 февраля 2021 года, сообщается на сайте aif.ru.

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией 22 декабря 2020 года сроком до 12 января 2021 года в связи с выявлением на территории этой страны нового штамма коронавируса SARS-CoV-2.

Из-за обнаружения нового штамма авиасообщение с Великобританией также приостановили более 35 стран.

В конце декабря 2020 года представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, что распространение нового штамма коронавируса не вызовет принципиальных изменений для пандемии. Она объяснила, что изменение вируса является нормальным его проявлением: каждый вирус в течение своей эволюции меняется.