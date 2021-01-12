Выпавший из окна школы в Петербурге ученик захотел повторить сцену из аниме

Шестиклассник, который учится в одной из петербургских школ, выпал из окна, когда пытался повторить сцену из аниме. Об этом во вторник, 12 января, сообщил телеканал «360» со ссылкой на одного из учеников школы.

«Он хотел повторить кадр из аниме», — рассказал собеседник телеканала.

Трагедия произошла ранее в этот день. Мальчик выпал из окна четвертого этажа школы. По словам очевидцев, инцидент случился во время перемены между уроками. Подросток выпал из окна коридора четвертого этажа, пишет сайт kp.ru. В тяжелом состоянии его госпитализировали, пишет НСН. Медики оценивают его состояние как тяжелое, он находится в реанимации.

Полиция и СК разбираются в обстоятельствах произошедшего. Проверку по факту ЧП начала и региональная прокуратура.