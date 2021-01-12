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Иркутские врачи спасали беременную со стопроцентным поражением легких

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В Иркутской области врачи спасли беременную женщину, заболевшую COVID-19 и получившую стопроцентное поражение легких. Об этом во вторник, 12 января, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Женщина обратилась к медикам уже на восьмом месяце беременности с повышенной температурой.

«38 поднялась температура. Три дня пыталась бороться. Но оказалось, что не могу самостоятельно, и обратилась в больницу. Нарастала одышка, было тяжело, страшно. Страх подавляла как могла», — сообщила она.

Медики приняли решение провести кесарево сечение, потому что ребенок не получал достаточного количества кислорода из-за пораженных легких матери.

После родов состояние пациентки ухудшилось, и ее перевели в реанимацию на ИВЛ. Спустя 51 день медикаментозного сна женщине показали фото и видео дочери.

В конце ноября врачи обнаружили у новорожденного в Сингапуре мальчика антитела к коронавирусу. 31-летняя мать ребенка получила положительный тест на коронавирус, когда была на десятой неделе беременности. Заболевание протекало у нее в легкой форме, и через две с половиной недели после госпитализации женщину выписали.

В октябре академик РАН и РАМН Владимир Серов заявил, что женщины, переболевшие коронавирусной инфекцией, должны пройти обследование перед планированием беременности.

Профессор уточнил, что прежде всего обследование стоит пройти женщинам, у которых одышка не проходит через два месяца после выздоровления, поскольку во время беременности она будет становиться только сильнее.

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