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Мосгорсуд смягчил приговор двум фигурантам дела «Нового величия»

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Московский городской суд смягчил во вторник, 12 января, приговор двум участникам сообщества «Новое величие».

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Из семерых обвиняемых четверо получили условные сроки

Апелляционная инстанция смягчила сроки Руслану Костыленкову и Петру Карамзину. Ранее они были приговорены к 7 и 6,5 года соответственно.

«Приговор Люблинского районного суда Москвы от 6 августа 2020 года изменить, назначить Руслану Костыленкову 6 лет и 9 месяцев колонии, Петру Карамзину — 6 лет и 3 месяца. Всем остальным наказание оставить без изменений», — цитирует ТАСС апелляционное определение.

Кроме того, в августе еще один фигурант дела, Вячеслав Крюков, получил 6,5 года лишения свободы. Остальные участники сообщества получили условные сроки: Анна Павликова — 4 года; Мария Дубовик и Дмитрий Полетаев — 6 лет; Максим Рощин — 6,5 года.

По версии следствия, движение «Новое величие» было создано в конце 2017 года. Участники группы подозревались в создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества и участие в нем»). Следствие полагает, что участники группы хотели совершить государственный переворот и захватить власть в России.

В декабре 2019 года в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин объявил, что целью организации «Новое величие» было свержение власти неконституционным путем, а его участники готовились к боевым действиям и терактам.

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