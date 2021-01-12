Сенатор предложила наказывать за «треш-стримы»

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова в беседе с агентством «РИА Новости» во вторник, 12 января, заявила, что стриминг в Сети следует сделать отягчающим обстоятельством при назначении наказания за преступления.

По словам сенатора, при анализе содержания «треш-стримов» можно выявить несколько составов Уголовного кодекса РФ, начиная от оскорбления, хулиганства и заканчивая причинением увечий или убийством.

«Это совершенно разные по тяжести деяния. А то, что все это транслируется в Сеть в режиме реального времени, должно стать отягчающим обстоятельством при избрании наказания», — заявила Рукавишникова.

Сенатор отметила, что разработка нормативных актов по регулировании данной сферы действительно назрела и требует детального обсуждения с экспертами, взвешенного и многостороннего подхода. Круглый стол, посвященный, в частности, и этой проблематике, запланирован в Совете Федерации уже на весеннюю сессию 2021 года.

Между тем Рукавишникова подчеркнула, что стримы бывают и полезными, как, например, театрализованные представления. При этом сенатор напомнила, что в последнее время стало модно снимать «хайповые» видео. Опасность «треш-стримов», по ее словам, состоит в том, что в них человек либо рискует своей жизнью и здоровьем, либо принуждает к этому других. По ее мнению, по этическим законам подобные ролики не нужно снимать и показывать, отмечает телеканал «360».

Совет Федерации принял решение разработать запрещающий «треш-стримы» законопроект после прямого эфира блогера Reeflay. Тогда находившаяся в кадре девушка умерла прямо на глазах у зрителей. Блогера арестовали. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). Однако его адвокат надеется на оправдательный приговор.