Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Попова заявила о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России
Общество
Опубликованы кадры сгоревшей квартиры в Екатеринбурге с восемью жертвами
Общество
Ученый рассказал о защищающем от новых штаммов коронавируса факторе
Общество
Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов
Происшествия
В небе над Камчаткой взорвался метеорит
Мир
Нетаньяху удалил из Twitter совместную фотографию с Трампом
Политика
Пушков оценил слова главы МИД Украины о российской вакцине
Мир
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля
Мир
Business Insider заявил о важной роли «Спутника V» в глобальной вакцинации

Сенатор предложила наказывать за «треш-стримы»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова в беседе с агентством «РИА Новости» во вторник, 12 января, заявила, что стриминг в Сети следует сделать отягчающим обстоятельством при назначении наказания за преступления.

Стримная история: снимавшему смерть подруги блогеру грозит до 15 лет
Мера наказания может измениться после установления истинной причины гибели девушки

По словам сенатора, при анализе содержания «треш-стримов» можно выявить несколько составов Уголовного кодекса РФ, начиная от оскорбления, хулиганства и заканчивая причинением увечий или убийством.

«Это совершенно разные по тяжести деяния. А то, что все это транслируется в Сеть в режиме реального времени, должно стать отягчающим обстоятельством при избрании наказания», — заявила Рукавишникова.

Сенатор отметила, что разработка нормативных актов по регулировании данной сферы действительно назрела и требует детального обсуждения с экспертами, взвешенного и многостороннего подхода. Круглый стол, посвященный, в частности, и этой проблематике, запланирован в Совете Федерации уже на весеннюю сессию 2021 года.

Между тем Рукавишникова подчеркнула, что стримы бывают и полезными, как, например, театрализованные представления. При этом сенатор напомнила, что в последнее время стало модно снимать «хайповые» видео. Опасность «треш-стримов», по ее словам, состоит в том, что в них человек либо рискует своей жизнью и здоровьем, либо принуждает к этому других. По ее мнению, по этическим законам подобные ролики не нужно снимать и показывать, отмечает телеканал «360».

Совет Федерации принял решение разработать запрещающий «треш-стримы» законопроект после прямого эфира блогера Reeflay. Тогда находившаяся в кадре девушка умерла прямо на глазах у зрителей. Блогера арестовали. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). Однако его адвокат надеется на оправдательный приговор.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020