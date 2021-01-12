Опубликованы кадры сгоревшей квартиры в Екатеринбурге с восемью жертвами

Появились кадры из квартиры, которая стала эпицентром пожара в жилом доме в Екатеринбурге, в результате которого погибли восемь человек. Видео опубликовал во вторник, 12 января, телеканал РЕН ТВ.

На записи видно, что квартира выгорела полностью. Все, что находилось в ней, уничтожено огнем. Сейчас в квартире остались только обугленные предметы мебели.

Возгорание произошло в ночь на 12 января в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома на улице Рассветная, его площадь составила 30 кв. м.

Всего из дома были эвакуированы 90 человек, в том числе девять детей. На базе гимназии № 176 был развернут пункт временного размещения для эвакуированных жильцов дома, там с ними работали психологи МЧС России. К настоящему моменту все жильцы покинули пункт временного размещения и вернулись в свои квартиры.

В результате пожара погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Отмечалось, что он скончался в ходе реанимационных мероприятий. Еще один несовершеннолетний (ему примерно 16 лет) госпитализирован в состоянии средней тяжести.

По данным прокуратуры, причиной трагедии могло послужить неосторожное обращение с огнем.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.