Умер почетный патриарший экзарх всея Белоруссии Филарет

Епископ Русской православной церкви на покое, почетный патриарший экзарх всея Белоруссии Филарет (в миру Кирилл Варфоломеевич Вахромеев) умер в возрасте 85 лет, сообщает «БелТА» 12 января.

О причинах смерти не сообщается. Известно, что 16 декабря митрополита госпитализировали с коронавирусом.

Как отмечает телеканал «360», митрополит Филарет с 1990 по 2013 год был предстоятелем Белорусской православной церкви. 10 лет назад священнослужитель отошел от дел: в возрасте 75 лет он отправился на пенсию. Митрополит Филарет имеет много наград от различных государств, в том числе звание Герой Беларуси, которое получил 1 марта 2006 года.