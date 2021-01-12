Мурашко оценил работу медиков в новогодние праздники

Медицинские службы в полном объеме оказывали помощь россиянам во время новогодних праздников. Об этом заявил во вторник, 12 января, министр здравоохранения России Михаил Мурашко

«В связи с традиционным ростом числа обращений, связанных с травмами, интоксикацией, отравлениями, мы заблаговременно приняли необходимые подготовительные меры. И во всех регионах были усилены медицинские бригады, что позволило нам проходить праздничный период без крупных аварийных ситуаций», — сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, министр отметил, что в России улучшилась ситуация с находящимися в обороте лекарствами от COVID-19. По его словам, увеличенное производство покрывает потребность в препаратах.

Глава Минздрава также сообщил о том, что около 215 тыс. пациентов с коронавирусом в настоящее время проходят лечение в российских больницах.

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией полностью находилась под контролем. Количество коек было достаточным, медицинские службы своевременно выписывали пациентов из стационара, поэтому дефицита ни в одном регионе с койками не было. На сегодняшний день у нас на госпитальном этапе 23% коек свободны», — добавил Мурашко.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на этом совещании тоже заявила о стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом в России. Она подчеркнула, что отмечается снижение на 16% числа госпитализированных пациентов с COVID-19. По ее словам, при соблюдении рекомендаций по профилактике коронавируса новые койки для пациентов в больницах не понадобятся, так как снизится распространение вируса.

В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо внимательно отслеживать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции после новогодних праздников.

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