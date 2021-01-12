Названы победители премии «Лучший автомобиль года в Северной Америке»

Организаторы конкурса «Автомобиль, кроссовер и пикап года в Северной Америке» выбрали победителей в трех категориях. Ими стали седан Hyundai Elantra, пикап Ford F-150 и электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E. Об этом 12 января сообщает Drom.

Компанию Hyundai отметили за то, что она не отказалась от выпуска седанов в отличие от многих других автопроизводителей. Также организаторы конкурса подчеркнули, что Hyundai Elantra доступна в разных комплектациях и с серьезным набором опций.

Пикап Ford F-150 жюри отметило за правильное сочетание функций, возможностей, комфорта и стиля с дополнительным преимуществом первой в классе гибридной трансмиссии.

Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E, по словам организаторов премии, обошел европейские электромобили как самый серьезный конкурент Tesla Model Y на сегодняшний день.

29 декабря сообщалось, что Hyundai в 2021 году планирует начать выпуск в России модели Creta нового поколения.