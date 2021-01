Вокалиста группы Senseless Things нашли мертвым

Вокалист панк-рок-группы Senseless Things Марк Кедс был обнаружен мертвым в своем доме. Об этом во вторник, 12 января, сообщил гитарист коллектива Бен Хардинг.

По его словам, Кедс на протяжении долгого времени боролся с наркозависимостью.

«Хоть это и создавало напряжение в работе в составе Senseless Things и других проектах, мы предпочитаем запомнить его как друга, брата и талантливого человека, которого мы потеряли сегодня», — написал он в Facebook.

При этом точная причина смерти пока не известна.

Группа Senseless Things появилась в 1986 году в Лондоне. Участники коллектива выпустили четыре альбома, однако группа распалась в 1995 году. Кедс выступал в составе групп Jolt, the Lams, The Wildhearts, Trip Fontaine и Deadcuts, а также принял участие в написании хита Can't Stand Me Now группы The Libertines.