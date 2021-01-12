Аномальные морозы установились в Свердловской области

Жителей Свердловской области предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций из-за аномальных морозов. Местами температура опустится до –35 градусов.

Наибольшее похолодание ожидается на севере региона. Высокий риск возникновения чрезвычайных ситуаций отмечается в Гаринском и Ивдельском городских округах, а также в Пелыме. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру». В связи с похолоданием энергетики приняли решение увеличить температуру воды в батареях жителей Свердловской области.

Из-за морозов возрастает риск аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Жителей региона предупреждают о возможных проблемах с автомобилями и механизмами на производственных предприятиях. Спасатели отмечают рост числа туристических происшествий.

До конца недели в Нижнем Тагиле ожидается похолодание до –30 градусов.