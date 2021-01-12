Мишустин поручил отслеживать ситуацию с COVID-19 после новогодних праздников

Необходимо внимательно отслеживать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции после новогодних праздников, отметил во вторник, 12 января, премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Сейчас люди возвращаются с новогодних каникул, большой пассажиропоток был в аэропортах, на вокзалах, многие встречались с друзьями, родственниками и не всегда соблюдали меры предосторожности. Нужно внимательно следить за развитием событий, в случае необходимости оперативно принимать соответствующие меры», — сказал глава правительства.

Глава кабинета министров уточнил, что особое внимание должно быть уделено резерву коечного фонда и наличию препаратов для лечения пациентов.

Несколько дней назад глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в России пока рано, несмотря на снижение числа новых случаев COVID-19 с начала 2021 года.

На прошлой неделе глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России почти четверть коечного фонда для пациентов с коронавирусом свободна.

По данным на 12 января, всего в России выявлено 3 448 203 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период 62 804 пациента скончались, выздоровели 2 825 430 человек.

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