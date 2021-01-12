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Лукашенко заявил о важности допуска предприятий Белоруссии к госзакупкам в РФ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 12 января на встрече с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком заявил о важности обеспечения допуска белорусских предприятий к государственным закупкам в России.

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«Для меня это принципиально. Я хочу несколько принципиальных вопросов сформулировать для руководства Российской Федерации, чтобы мы могли при очередной встрече и в правительстве, и на уровне президентов обсудить, как выполняются решения двух президентов, которые мы достигли в Сочи, по кооперации и по продажам», — приводит агентство «БелТА» слова Лукашенко.

В начале января Лукашенко заявил, что в политике он «намертво» в одной команде с президентом России Владимиром Путиным.

В конце сентября Лукашенко отметил, что взаимодействие России и Белоруссии приносит ощутимый экономический эффект обеим сторонам. В качестве примера он привел поставки из республики в Брянскую область молочной продукции, сельскохозяйственной, дорожной и строительной техники, деталей для железнодорожной отрасли, строительных материалов.

Кроме того, также в сентябре Путин подчеркнул, что на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление, однако отношения Москвы и Минска не подвержены ни времени, ни конъюнктуре.

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