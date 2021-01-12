Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Попова заявила о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России
Общество
Опубликованы кадры сгоревшей квартиры в Екатеринбурге с восемью жертвами
Общество
Ученый рассказал о защищающем от новых штаммов коронавируса факторе
Общество
Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов
Происшествия
В небе над Камчаткой взорвался метеорит
Мир
Нетаньяху удалил из Twitter совместную фотографию с Трампом
Политика
Пушков оценил слова главы МИД Украины о российской вакцине
Мир
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля
Мир
Business Insider заявил о важной роли «Спутника V» в глобальной вакцинации

Адвокат рассказала о грозящей ответственности таксисту за мастурбацию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Питерскому таксисту, который занялся мастурбацией в присутствии пассажирки, потенциально грозит административная ответственность, но не уголовная, рассказала «Известиям» адвокат Елена Пономарева во вторник, 12 января.

Ранее в этот день сообщалось, что девушка Мария Дьякова пожаловалась в компанию «Ситимобил» на таксиста, который в ее присутствии занялся онанизмом по дороге в аэропорт Пулково. Кроме того, водитель задавал девушке пошлые вопросы.

Цифровой контроль: таксистов будут узнавать по профилю
Новая система призвана увеличить безопасность в сфере такси

«Водитель не применял насилия в адрес совершеннолетней девушки, не угрожал насилием, не понуждал к действиям сексуального характера, например угрозами или шантажом. По действующему законодательству его вряд ли привлекут к уголовной ответственности, нет состава преступления», — сказала Елена Пономарева.

В то же время водитель оскорбил честь и достоинство девушки, в неприличной форме, отметила адвокат.

По ее словам, водителя следует привлечь к административной ответственности за оскорбление по ч. 1 ст. 5.61 КоАП. Мужчине грозит штраф до 3 тыс. рублей.

Решить вопрос компенсации морального вреда девушке будет проблематично, полагает Пономарева.

«Этот вопрос решается в судебном порядке. Нужно доказать, какие морально-нравственные страдания претерпела девушка и в какую сумму она их оценивает», — сказала адвокат.

Но, даже если моральную компенсацию присудят, она будет очень незначительной, заключила специалист.

В «Ситимобил» рассказали «Известиям», что водителя уже заблокировали без права на восстановление за неподобающее поведение. Марии вернули деньги за поездку, а также предоставили три бесплатные поездки в такси компании.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020