Адвокат рассказала о грозящей ответственности таксисту за мастурбацию

Питерскому таксисту, который занялся мастурбацией в присутствии пассажирки, потенциально грозит административная ответственность, но не уголовная, рассказала «Известиям» адвокат Елена Пономарева во вторник, 12 января.

Ранее в этот день сообщалось, что девушка Мария Дьякова пожаловалась в компанию «Ситимобил» на таксиста, который в ее присутствии занялся онанизмом по дороге в аэропорт Пулково. Кроме того, водитель задавал девушке пошлые вопросы.

«Водитель не применял насилия в адрес совершеннолетней девушки, не угрожал насилием, не понуждал к действиям сексуального характера, например угрозами или шантажом. По действующему законодательству его вряд ли привлекут к уголовной ответственности, нет состава преступления», — сказала Елена Пономарева.

В то же время водитель оскорбил честь и достоинство девушки, в неприличной форме, отметила адвокат.

По ее словам, водителя следует привлечь к административной ответственности за оскорбление по ч. 1 ст. 5.61 КоАП. Мужчине грозит штраф до 3 тыс. рублей.

Решить вопрос компенсации морального вреда девушке будет проблематично, полагает Пономарева.

«Этот вопрос решается в судебном порядке. Нужно доказать, какие морально-нравственные страдания претерпела девушка и в какую сумму она их оценивает», — сказала адвокат.

Но, даже если моральную компенсацию присудят, она будет очень незначительной, заключила специалист.

В «Ситимобил» рассказали «Известиям», что водителя уже заблокировали без права на восстановление за неподобающее поведение. Марии вернули деньги за поездку, а также предоставили три бесплатные поездки в такси компании.