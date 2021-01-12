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В Киеве назвали неуместными «поучения» Лукашенко в адрес Зеленского

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поучительный тон президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес украинского лидера Владимира Зеленского неуместен. Об этом он сказал во вторник, 12 января, в эфире украинского телеканала «1+1».

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«Президента Украины нет смысла ничему поучать, тем более Александру Лукашенко», — сказал Кулеба, подчеркнув, что украинский лидер является «самодостаточной политической фигурой».

По словам главы украинского МИДа, «менторские нотки «старших товарищей» являются абсолютно неуместными».

При этом Кулеба также отметил, что Лукашенко всегда славился «своими харизматическими высказываниями», но они являются «оторванными от реальности».

6 января сообщалось, что Лукашенко высказался о своих отношениях с украинским президентом Владимиром Зеленским. Тогда белорусский лидер отметил, что не держит на главу Украины зла, однако не стал бы «здороваться с ним с колена».

Ранее в январе Лукашенко заявил, что в политике он «намертво» в одной команде с главой российского государства Владимиром Путиным.

17 сентября Лукашенко заявил, что страна вынуждена закрыть границы с Литвой и Польшей и усилить охрану на границе с Украиной. Белорусский лидер обратился к народам этих стран с призывом остановить своих политиков и не дать им развязать войну.

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